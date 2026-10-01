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Arrêté
DLN1763/10
Transportez votre iPad en toute élégance
Déplacez-vous en toute élégance avec cet étui type portefeuille en similicuir avec corps et fermeture renforcés faisant également office de support pour une utilisation en mode mains libres. À l'intérieur, la doublure douce et le système de fixation intégré maintiennent et protègent votre iPad lors de vos déplacements.
pour iPad 2
Transportez votre appareil dans l'étui pour qu'il soit protégé lors de vos déplacements, ou utilisez-le pour obtenir une couche de protection supplémentaire dans votre sac ou votre sac à dos.
La housse type portefeuille protège l'intégralité de votre appareil, avec une pochette qui s'ouvre facilement pour un accès pratique à tout moment.
La fermeture sécurisée se rabat pour devenir un pied et permettre une utilisation pratique en mode mains libres sur toute surface plane.
Notation globale