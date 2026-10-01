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Arrêté
DLN1769/10
Protection « toujours prête »
Pratique lors de vos déplacements. En nylon robuste avec une doublure intérieure douce, cet étui fin se suffit à lui-même, ou peut être glissé dans un sac. En plus d'être confortable à porter, la bandoulière réglable se fixe autour d'un appuie-tête pour une utilisation en voiture !
pour iPad et iPad 2
Cet étui est recouvert d'un nylon élégant et résistant pour protéger votre appareil, tout en finesse.
Transportez votre appareil dans l'étui pour qu'il soit protégé lors de vos déplacements, ou utilisez-le pour obtenir une couche de protection supplémentaire dans votre sac ou votre sac à dos.
Pratique pour ranger une carte d'identité, de l'argent ou des clés, la poche interne à soufflets se ferme par un zip fin.
Notation globale