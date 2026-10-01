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Arrêté
DLN1774/10
Étui ultra-fin
Cet étui rigide tout en finesse associe résistance et légèreté pour protéger durablement votre iPad et faciliter son transport lors de vos déplacements. Le plastique rigide protège l'arrière et les bords de l'appareil, tout en laissant les commandes parfaitement accessibles.
pour iPad 2
Les ouvertures de l'étui vous permettent d'accéder facilement à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation ; vous pouvez donc utiliser votre appareil tout en le laissant dans son étui pour plus de protection.
Cet étui rigide en polycarbonate offre une protection robuste et transparente à votre appareil.
Cet étui est conçu sur mesure à partir de matériaux résistants pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Facile et rapide à mettre, il offre une protection supplémentaire à votre appareil.