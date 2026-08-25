Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Accessoires mobiles
Toutes les séries
Batterie externe USB
Assistance
DLP1810CB/00
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Document du fournisseur de la batterie
Feuillets commerciaux locaux
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider