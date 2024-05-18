Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
DLP1810CV/00
Chargeur autonome fin et puissant
Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Port USB-C 3 A à charge rapide et deux ports USB-A pour charger de votre appareil dernier cri.
10 000 mAh
Ports de charge USB-A et USB-C
Batterie Li-polymère
Argent
Le voyant LED discret émet une douce lueur pour vous permettre de voir d’un coup d’œil que l’appareil est sous tension.
Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
ValeM
18/05/2024
United Kingdom
Acheteur vérifié
great product
recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DLP1810CV USB power bank
Date d'utilisation 2023-05-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DLP1810CV USB power bank
Date d'utilisation 2023-05-18