Chargeur secteur avec 2 ports USB-C et USB-A

Chargez votre ordinateur portable et vos appareils dernier cri via le port USB-C. Fonctionne avec les modules de charge PD3.0 et QC 4+ pour minimiser le temps de charge. Port USB-A pour charger vos autres appareils en même temps. Disponible avec des cordons d'alimentation amovibles UE, RU et AU.