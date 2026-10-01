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Arrêté
DLP7717NB/00
Chargeur autonome fin et puissant
Batterie Li-polymère d'une grande capacité de 10 000 mAh. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Ce compagnon de voyage idéal alimente tous vos appareils portables.
10 000 mAh
2 ports de charge USB
Afficheur LCD indiquant l'état de charge
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
Notation globale