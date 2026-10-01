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Arrêté

Batterie externe USB

DLP7717NB/00

Chargeur autonome fin et puissant

Batterie Li-polymère d'une grande capacité de 10 000 mAh. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Ce compagnon de voyage idéal alimente tous vos appareils portables.

Voir tous les avantages

2 sorties USB : 1 A / 2,1 A

Chargeur autonome fin et puissant

  • 10 000 mAh

  • 2 ports de charge USB

Afficheur LCD indiquant l'état de charge

Afficheur LCD indiquant l'état de charge

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

Spécificités Techniques

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