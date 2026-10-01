Chargeur autonome fin et puissant

Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger votre appareil plus d'une fois. Grâce à ses 2 ports USB, il est possible de recharger 2 appareils simultanément. Ses 20 000 mAh vous permettent de recharger entièrement votre téléphone ou votre tablette à plusieurs reprises.