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Arrêté

Batterie externe USB

DLP7721N/00

Chargeur autonome fin et puissant

Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger votre appareil plus d'une fois. Grâce à ses 2 ports USB, il est possible de recharger 2 appareils simultanément. Ses 20 000 mAh vous permettent de recharger entièrement votre téléphone ou votre tablette à plusieurs reprises.

Voir tous les avantages

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Chargeur autonome fin et puissant

  • 20 000 mAh

  • Double USB

  • Batterie Li-polymère

Rechargez vos appareils à volonté, même en déplacement

Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

Voyant LED d’alimentation

Le voyant LED discret émet une douce lueur pour vous permettre de voir d’un coup d’œil que l’appareil est sous tension.

Spécificités Techniques

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