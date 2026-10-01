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Charge sans fil

DLP9017/00

Chargeur sans fil

Charge Qi sans fil. Connectez votre téléphone mobile à la surface dans une position optimale pour la charge rapide (15 W max.) sans câbles encombrants.

Voir tous les avantages

Chargeur sans fil

  • 15 W

  • Anneau magnétique

  • Chargement sans fil Qi

Chargeur sans fil avec rebord magnétique

Le chargeur sans fil comporte un rebord magnétique pour l’alignement optimal des produits MagSafe utilisés avec les produits de charge sans fil Apple.

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Design antidérapant

Design antidérapant permettant de tenir le téléphone dans la position de son choix en évitant qu'il ne glisse en vibrant.

Spécificités Techniques

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