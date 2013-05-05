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Arrêté

Station d'accueil

DS1150/11

2.9

| (60) Avis

Le son adapté à votre environnement

Cette station d'accueil compacte DS1150/11 qui délivre un son riche se synchronise automatiquement avec l'heure de votre iPod/iPhone. Vous bénéficiez d'une veilleuse réglable et vous pouvez également utiliser le port USB pour charger un autre périphérique mobile.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

  • avec connecteur 30 broches

  • pour iPod/iPhone

  • Port USB pour charge

  • 6 W

Lumière douce pour la nuit

Permet de charger un second périphérique mobile via le port USB

Design élégant et compact qui s'adapte à toutes les tables de chevet

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.9

sur 6

60

Avis

05/05/2013

France

France

very good!

design, simple et surtout qualité de son excellente...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1150 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1150 Station d'accueil

03/09/2012

France

France

Simple et sympa pas besoin de mode d'emploi, ça c'est un plus

Bonne qualité pour un tout petit prix parfait pour une musique d'ambiance.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1150 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1150 Station d'accueil

25/03/2013

België

België

excellente base de recharge (design et qualité du son)

Ultra facile à utiliser, il n'y a qu'à la brancher et insérer sur le dessus son ipod/ iphone et le tour est joué! En effet, l'heure se synchronise automatiquement avec celle de l'iphone/ ipod. L'affichage de l'heure est bien visible et très élégant, la qualité du son est assez exceptionnelle vu la taille de l'engin. il dispose de plus d'un port usb supplémentaire pour raccorder un autre appareil à recharger. Il est de plus très stable avec ses pieds anti-dérapant. En conclusion , je ne regrette vraiment pas mon achat!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1150 Station d'accueil

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Cet avis a été rédigé pour DS1150 Station d'accueil

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