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Arrêté

Station d'accueil

DS1155/12

3.4

| (34) Avis

Le son adapté à votre environnement

Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPods grâce au connecteur Lightning, la station d'accueil DS1155 produit non seulement un son ample et puissant, mais sert également d'horloge et de veilleuse, ce qui la rend idéale sur votre table de nuit.

Voir tous les avantages

Le son adapté à votre environnement

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod/iPhone

  • Port USB pour charge

  • 6 W

Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone connecté

Lorsque votre iPod/iPhone est connecté, cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge.

Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables

Design élégant et compact qui s'adapte à toutes les tables de chevet

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

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3.4

sur 6

34

Avis

09/04/2013

France

France

Excellent produit !

Design parfait, son excellent ! Produit que je recommande absolument !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1155 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1155 Station d'accueil

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Edles Design

Die Philips Dockingstation mit Lightning-Connector macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Mein persönliches Highlight sind die LEDs an der Unterseite, welche die Gesamtoptik der Dockingstation unterstreichen. Der Klang der Dockingstation ist gut, alles in allen ist dies eine solide Dockingstation mit gutem Preisleistungsverhältnis.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1155 Dockingstation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1155 Dockingstation

01/09/2019

Suisse

Suisse

Produkt ist genial a

Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr

Cet avis a été rédigé pour DS1155 Dockingstation

Cet avis a été rédigé pour DS1155 Dockingstation

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