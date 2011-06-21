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Arrêté

Station d'accueil avec Bluetooth®

DS3500/12

4

| (27) Avis | 92% recommandent ce produit

Le son adapté à votre environnement

Optez pour une transmission sans fil via Bluetooth® et profitez de votre musique, de vos jeux et de vos vidéos avec cette station d'accueil Philips DS3500/12. Connectez votre iPod/iPhone/iPad à votre ordinateur via un port USB. Branchez-la sur le secteur ou utilisez des piles.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

  • pour iPod/iPhone/iPad

  • Alimentation batterie ou secteur

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

27

Avis

92%

recommandent ce produit

21/06/2011

France

France

Excellent

Utilisation très facile. Liaison Bluetooth avec ipad2 immédiate. Le son est très bon. Malgré la taille réduite de l'appareil bon rendu des basses.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS3500 Station d'accueil avec Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS3500 Station d'accueil avec Bluetooth®

17/01/2016

España

España

Altavoces excelentes y versatiles

Es un todo en uno: altavoz de sonido excelente, cargador de iPhone e iPod, transmisor bluetooth, etc. Potencia suficiente y diseño y acabados muy cuidados.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS3500 Altavoz base con Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS3500 Altavoz base con Bluetooth®

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Excellent Product

First class product. Very impressed with the sound. Easy to use and well worth the money.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

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