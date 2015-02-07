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Arrêté
Le son adapté à votre environnement
Que ce soit sur un meuble ou ailleurs, cette élégante station d'accueil diffuse un son limpide qui remplit votre espace personnel. Elle permet une diffusion sans fil de votre musique via Bluetooth®, ainsi que la synchronisation de votre iPod/iPhone/iPad avec votre PC.
pour iPod/iPhone/iPad
Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée aussi fiable qu'écoénergétique. Cette technologie permet une connexion sans fil aisée à d'autres périphériques Bluetooth afin que vous puissiez écouter, facilement et en tout temps, sur votre système audio de Philips la musique stockée sur votre iPod, iPhone ou iPad.
L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Dans les faits, les amplificateurs sont limités par l'énergie électrique qu'ils sont susceptibles d'amplifier et les haut-parleurs par l'énergie électrique qu'ils peuvent convertir en énergie sonore, sans distordre le signal audio. Plus la puissance en watts est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.
Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.
4.1
sur 6
14
Avis
100%
recommandent ce produit
valter8015
07/02/2015
Italia
Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente
Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
lossegura
12/12/2013
España
FABULOSO
Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
boxerlady
16/09/2013
Italia
Ottimo e bello
Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®