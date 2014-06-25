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Arrêté

Station d'accueil

DS7700/10

4.3

| (45) Avis | 93% recommandent ce produit

Conçu pour vous accompagner

Compacte et très facile à transporter, cette station d'accueil Fidelio DS7700/10 joue dans la cour des grands en matière de qualité sonore. Nomade par nature, elle diffuse le son de votre iPhone/iPod avec une incroyable puissance. Vous pouvez ainsi écouter vos musiques préférées partout où vous allez.

Voir tous les avantages

avec cette station d'accueil

Conçu pour vous accompagner

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Fini aluminium et boîtier robuste pour une protection intégrale

Design élégant, mince et compact pour que vous puissiez mettre votre système dans n'importe porte-documents

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

45

Avis

93%

recommandent ce produit

25/06/2014

France

France

Pratique

Acheté pour une utilisation nomade, en intérieur, en extérieur, la Philips réponds toujours aux attentes. Je la maltraite pourtant depuis 1an et demi, la batterie est toujours aussi fiable (environ 10h d'autonomie). Le son a Lééégèrement baissé de qualité après tout ce temps (normalement, rien de grave), mais reste ultra propre avec un joli panel de fréquence. Un bon rapport qualité prix, pour quelqu'un qui recherche solidité, design et un son correct.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS7700 docking speaker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS7700 docking speaker

09/10/2011

France

France

Station nomade, i-pod et i-pad

J'ai longtemps cherché un produit qui pouvais m'apporter un minimum d'encombrement avec un son digne d'un ensemble hi-fi. Ce dock i-pod non seulement réunis ces qualités mais en plus et facilement transportable. Grace à sa batterie intégré vous pouvez l'emmener avec vous en balade, le son vous suivra partout. J'aime aussi la possibilité de connecter en wifi iPad et iPhone. Parfait pour les jeux, films ,et musique.

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Cet avis a été rédigé pour DS7700 docking speaker

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Cet avis a été rédigé pour DS7700 docking speaker

20/11/2011

België

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Cet avis a été rédigé pour DS7700 Station d'accueil

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Cet avis a été rédigé pour DS7700 Station d'accueil

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