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Arrêté

Station d'accueil avec Bluetooth®

DS8300/10

3.3

| (4) Avis

Remplissez votre maison d'un son incroyable, sans fil

La station d'accueil DS8300 diffuse avec un excellent son la musique de votre iPod/iPhone/iPad via le connecteur Lightning. Profitez réellement de votre musique, de vos jeux et de vos vidéos. Avec un streaming Bluetooth®, vous pouvez écouter votre musique n'importe où dans la pièce.

Voir tous les avantages

Remplissez votre maison d'un son incroyable, sans fil

  • Bluetooth®

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod/iPhone/iPad

  • 30 W

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.3

sur 6

4

Avis

3
1

24/12/2013

España

España

Philips Altavoz

ME GUSTA COMO SUENA, SU DISEÑO Y CALIDAD, LO ÚNICO QUE ME HA LLEVADO TIEMPO DE ACOSTUMBRARME DE MANEJARLO ES SU MANDO...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS8300 Altavoz base con Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS8300 Altavoz base con Bluetooth®

11/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bit boomy, sometimes fidley to dock phone

The unit is a very good looking one. White shell and black cloth over speakers . The unit can house iPhone 5 or the correct version of iPad. I can't talk about iPad but the phone sits well. The sound is really loud if you want it. It's also a little boomy. I had to tinker with my phone setting to take a little bass off. The best feature is the Bluetooth button press it and it detects your phone and starts playing music. Also the remote all be it small at least has a bit of weight to it which I think I'd a good thing . I've give it four stars. But would call it. 9/10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS8300 docking speaker with Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS8300 docking speaker with Bluetooth®

04/07/2017

France

France

Non satisfaisant

Il y un mode eco donc pas possible de se réveillé avec même iphone 7 posser dessus pour le rechargement aucun intérêt et rechargement trop rapide la batterie chauffe énormément et se décharge très vite

Cet avis a été rédigé pour DS8300 Station d'accueil avec Bluetooth®

Cet avis a été rédigé pour DS8300 Station d'accueil avec Bluetooth®

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