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Station d'accueil avec Bluetooth®

DS8400/10

Remplissez votre maison d'un son incroyable, sans fil

La station d'accueil DS8400 diffuse avec une excellente qualité sonore la musique de votre iPod/iPhone/iPad via le connecteur Lightning. Profitez réellement de votre musique, de vos jeux et de vos vidéos. Avec un streaming Bluetooth® et une batterie rechargeable, vous pouvez écouter votre musique n'importe où, sans fil.

Voir tous les avantages

Remplissez votre maison d'un son incroyable, sans fil

  • Bluetooth®

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod/iPhone/iPad

  • 30 W, batterie rechargeable

Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

SoundCurve pour un son d'une limpidité parfaite

SoundCurve pour un son d'une limpidité parfaite

Le panneau arrière arrondi soigneusement pensé de cette station d'accueil Philips crée une structure acoustique extrêmement efficace pour la reproduction du son. Ses lignes épurées renforcent la rigidité de l'enceinte, réduisent considérablement la résonance interne et éliminent les vibrations ainsi que la distorsion sonore. Profitez d'un son d'une parfaite limpidité diffusé par de superbes enceintes.

Spécificités Techniques

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