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EXP2542/00
Magic Electronic Skip Protection™ est une fonction pratique qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD-MP3 est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les périphériques équipés de Magic ESP™ sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui prend en charge les formats de fichiers musicaux numériques tels que MP3 et WMA. Ce tampon adapte à la fois le contenu et la vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.
Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.
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