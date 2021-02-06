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MiniVacAspirateur à main

FC6144/01

3.7

| (40) Avis

Aspirateur à main puissant, pour un nettoyage plus efficace

Bénéficiez de performances de nettoyage inégalées avec le puissant aspirateur à main Philips 7,2 V. Son système sans sac à flux d'air cyclonique et filtration à 2 niveaux garantit sa longévité, tandis que sa brosse aérodynamique assure une excellente aspiration de la poussière.

Voir tous les avantages

Sans sac, flux d'air cyclonique et brosse aérodynamique

Aspirateur à main puissant, pour un nettoyage plus efficace

  • Batterie 7,2 V

  • Sans sac, cyclonique

  • Brosse et suceur plat

Embout détachable en un clic pour un vidage facile

Embout détachable en un clic pour un vidage facile

L'aspirateur à main Philips se vide facilement et rapidement. Il est également très hygiénique grâce à son embout détachable en un clic qui vous permet de vider l'aspirateur à main sans vous salir.

Base de rech. plate (murs et tables)

Base de rech. plate (murs et tables)

Vous pouvez ranger l'aspirateur à main Philips sur sa base de recharge, installée sur un mur ou posée sur une table. Ainsi, il est toujours prêt à l’emploi, notamment grâce à sa puissante batterie rechargeable.

Sans sac, flux d'air cyclonique et système de filtration 2 niveaux pour une filtration optimale.

Sans sac, flux d'air cyclonique et système de filtration 2 niveaux pour une filtration optimale.

Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

40

Avis

06/02/2021

Deutschland

Deutschland

Funktionen gut

Produkt ist handlich und einfach zu bedienen, sehr hilfreich

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

02/06/2020

Deutschland

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Acheteur vérifié

Praktisch und immer parat

Robust, saugstark, gutes Handling, dazu ist der Preis mehr als akzeptabel.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

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28/01/2017

Deutschland

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Acheteur vérifié

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden!

Gute und ausreichend langeSaugleistung! Contra: Bei vollständiger Aufladung ware es wünschsenswert, wenn die rote Kontrolllampe ausgehen würde!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

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Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

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