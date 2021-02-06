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FC6144/01
Aspirateur à main puissant, pour un nettoyage plus efficace
Bénéficiez de performances de nettoyage inégalées avec le puissant aspirateur à main Philips 7,2 V. Son système sans sac à flux d'air cyclonique et filtration à 2 niveaux garantit sa longévité, tandis que sa brosse aérodynamique assure une excellente aspiration de la poussière.
Batterie 7,2 V
Sans sac, cyclonique
Brosse et suceur plat
L'aspirateur à main Philips se vide facilement et rapidement. Il est également très hygiénique grâce à son embout détachable en un clic qui vous permet de vider l'aspirateur à main sans vous salir.
Vous pouvez ranger l'aspirateur à main Philips sur sa base de recharge, installée sur un mur ou posée sur une table. Ainsi, il est toujours prêt à l’emploi, notamment grâce à sa puissante batterie rechargeable.
Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.
3.7
sur 6
40
Avis
Nobbi78
06/02/2021
Deutschland
Funktionen gut
Produkt ist handlich und einfach zu bedienen, sehr hilfreich
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Oui, je recommande ce produit
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Felixxx
02/06/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Praktisch und immer parat
Robust, saugstark, gutes Handling, dazu ist der Preis mehr als akzeptabel.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Oui, je recommande ce produit
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Otto67
28/01/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden!
Gute und ausreichend langeSaugleistung! Contra: Bei vollständiger Aufladung ware es wünschsenswert, wenn die rote Kontrolllampe ausgehen würde!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Oui, je recommande ce produit
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