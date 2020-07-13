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FC6150/01
Élimine la poussière et la saleté visibles.
L'aspirateur à main Philips facilite vos tâches de nettoyage quotidiennes. Ses batteries rechargeables offrent un maximum de liberté de mouvement et les accessoires permettent de nettoyer les surfaces délicates dans les moindres recoins.
3,6 V
Blanc
2 accessoires
Le système de filtration à 2 niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre piège la majeure partie de la poussière, tandis que le deuxième piège les particules les plus fines.
Les batteries NiMH de l'aspirateur à main offrent une grande autonomie longtemps, par rapport aux autres batteries, sujettes à la déperdition de l'énergie.
Grâce à ses batteries rechargeables, vous pourrez nettoyer partout sans vous soucier des prises de courant.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.5
sur 6
11
Avis
O.A.
13/07/2020
Nederland
Philips MiniVac Kruimelzuiger FC6150/01 3,6 V Wit
Prima , handig krachtig product, makkelijk te gebruiken en efficient.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
Vlijtig
02/06/2020
Nederland
Prima kruimeldief
Simpel te hanteren kruimeldief voor kruimels, schilfers, haren en stof. Prijs/kwaliteitverhouding prima, vergeleken met andere kruimeldieven met hetzelfde vermogen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
cagr
24/10/2016
Sverige
Acheteur vérifié
Helt ok att ha i bilen!
Gör det den ska för det priset och prestanda, använder den i bilen och det fungerar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6150/01 Handdammsugare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6150/01 Handdammsugare