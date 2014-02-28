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  • Très performant pour votre ménage quotidien
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Arrêté

DailyDuoAspirateur balai

FC6161/02

4
| (74) Avis | 82% recommandent ce produit

1 récompense

Très performant pour votre ménage quotidien
Découvrez la propreté au quotidien avec le Philips DailyDuo. Cet aspirateur balai 2-en-1 sans fil vous permet de nettoyer sols et meubles grâce à sa partie aspirateur à main amovible. Il est toujours prêt pour vos petits nettoyages quotidiens !
Voir tous les avantages

2 en 1 sans fil et puissance d'aspiration longue durée

Très performant pour votre ménage quotidien

  • 2 en 1 sans fil : balai et à main

  • Sans sac, cyclonique

  • Batterie 16,8 V

  • filtration HEPA 2 niveaux

Batteries puissantes 16,8 V, pour une grande puissance d'aspiration

Batteries puissantes 16,8 V, pour une grande puissance d'aspiration

Le DailyDuo est équipé de batteries puissantes de 16,8 V qui assurent une puissance d’aspiration élevée pendant toute la durée de fonctionnement. Combiné à la rotation à grande vitesse de la PowerBrush, le DailyDuo vous permet d’obtenir un nettoyage complet sans effort.

Sans sac, flux d'air cyclonique et système de filtration 2 niveaux pour une filtration optimale.

Sans sac, flux d'air cyclonique et système de filtration 2 niveaux pour une filtration optimale.

Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.

Système de filtration HEPA cyclonique longue durée

Système de filtration HEPA cyclonique longue durée

Le filtre HEPA plissé offre une grande surface de filtrage, pour d'excellentes performances. Associé au flux d'air cyclonique, il ne s'obstrue pas, pour un filtrage plus efficace et prolongé.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

74

Avis

82%

recommandent ce produit

28/02/2014

France

France

Super !!!!!!!!

Il est super pratique, très maniable, il aspire très bien grâce à sa fonction "turbo". Je m'en sers quotidiennement et je ne pourrais plus m'en passer ! Quand il aura fait son temps, j'en rachèterai un.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DailyDuo FC6161/02 Aspirateur balai

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02/11/2013

France

France

TRèS CONTENT et merci...

ça fait 2 ou 3 semaine que j'utilise l'aspirateur balai , j'en suis très satisfait, j'ai cependant un doute sur la durée de vie de la batterie rechargeable , mais je le verrai d'ici 6 mois à UN an... merci

Oui, je recommande ce produit

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02/11/2013

France

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TRèS CONTENT et merci...

ça fait 2 ou 3 semaine que j'utilise l'aspirateur balai , j'en suis très satisfait, j'ai cependant un doute sur la durée de vie de la batterie rechargeable , mais je le verrai d'ici 6 mois à UN an... merci

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