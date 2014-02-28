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Arrêté
2 en 1 sans fil : balai et à main
Sans sac, cyclonique
Batterie 16,8 V
filtration HEPA 2 niveaux
Le DailyDuo est équipé de batteries puissantes de 16,8 V qui assurent une puissance d’aspiration élevée pendant toute la durée de fonctionnement. Combiné à la rotation à grande vitesse de la PowerBrush, le DailyDuo vous permet d’obtenir un nettoyage complet sans effort.
Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.
Le filtre HEPA plissé offre une grande surface de filtrage, pour d'excellentes performances. Associé au flux d'air cyclonique, il ne s'obstrue pas, pour un filtrage plus efficace et prolongé.
Récompenses
4.0
sur 6
74
Avis
82%
recommandent ce produit
Tefred
28/02/2014
France
Super !!!!!!!!
Il est super pratique, très maniable, il aspire très bien grâce à sa fonction "turbo". Je m'en sers quotidiennement et je ne pourrais plus m'en passer ! Quand il aura fait son temps, j'en rachèterai un.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DailyDuo FC6161/02 Aspirateur balai
Oui, je recommande ce produit
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nanou69
02/11/2013
France
TRèS CONTENT et merci...
ça fait 2 ou 3 semaine que j'utilise l'aspirateur balai , j'en suis très satisfait, j'ai cependant un doute sur la durée de vie de la batterie rechargeable , mais je le verrai d'ici 6 mois à UN an... merci
Oui, je recommande ce produit
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raoull
02/11/2013
France
TRèS CONTENT et merci...
ça fait 2 ou 3 semaine que j'utilise l'aspirateur balai , j'en suis très satisfait, j'ai cependant un doute sur la durée de vie de la batterie rechargeable , mais je le verrai d'ici 6 mois à UN an... merci
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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