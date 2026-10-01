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Arrêté

PowerPro DuoAspirateur balai 2-en-1 avec PowerCyclone

FC6172/01

Un nettoyage parfait sur tous les sols

Le nouveau PowerPro Duo de Philips aspire en profondeur les sols durs ainsi que les tapis et moquettes. La brosse TriActive Turbo aspire plus de poussière en un seul passage. La mini-brosse Turbo aspire les canapés, coussins et matelas.

Voir tous les avantages

Avec technologie PowerCyclone et brosse TriActive Turbo

Un nettoyage parfait sur tous les sols

  • Sans fil

  • Sans sac

  • 25,2 V

  • Mini-brosse Turbo

Fonction 2-en-1 pour aspirer les sols et les meubles

Fonction 2-en-1 pour aspirer les sols et les meubles

Grâce à la fonction 2-en-1, vous disposez à la fois d'un aspirateur balai et d'un aspirateur à main, ce qui vous permet d'aspirer facilement les sols et les meubles.

Filtre 3 couches piégeant les micro-particules

Filtre 3 couches piégeant les micro-particules

Le filtre 3 couches lavable est capable de piéger plus de 90 % des allergènes tels que le pollen, la poussière et les poils d'animaux, pour un air pur.

Fonctionnement sans fil pour un nettoyage dans les moindres recoins

Fonctionnement sans fil pour un nettoyage dans les moindres recoins

Les batteries vous permettent d'utiliser l'appareil sans fil, pour une liberté totale. Le cordon d'alimentation ne vous gêne plus et vous pouvez nettoyer plusieurs pièces en toute simplicité.

Spécificités Techniques

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