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Arrêté
FC6172/01
Un nettoyage parfait sur tous les sols
Le nouveau PowerPro Duo de Philips aspire en profondeur les sols durs ainsi que les tapis et moquettes. La brosse TriActive Turbo aspire plus de poussière en un seul passage. La mini-brosse Turbo aspire les canapés, coussins et matelas.
Sans fil
Sans sac
25,2 V
Mini-brosse Turbo
Grâce à la fonction 2-en-1, vous disposez à la fois d'un aspirateur balai et d'un aspirateur à main, ce qui vous permet d'aspirer facilement les sols et les meubles.
Le filtre 3 couches lavable est capable de piéger plus de 90 % des allergènes tels que le pollen, la poussière et les poils d'animaux, pour un air pur.
Les batteries vous permettent d'utiliser l'appareil sans fil, pour une liberté totale. Le cordon d'alimentation ne vous gêne plus et vous pouvez nettoyer plusieurs pièces en toute simplicité.
Notation globale