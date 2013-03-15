Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
3 sacs
Norme universelle
Absorbe les odeurs
Le sac Philips S-bag® original est compatible avec tous les aspirateurs à sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne perdez plus de temps à chercher un sac, choisissez simplement un sac avec le logo S-bag®.
Contrairement aux sacs ordinaires pour aspirateur, le S-bag® anti-odeur est fabriqué avec un matériau synthétique recouvert d'une cire qui absorbe les odeurs. Ainsi, les odeurs désagréables sont piégées et ne peuvent pas s'échapper de l'aspirateur. Ce sac pour aspirateur est idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques.
Le matériau synthétique de ce sac pour aspirateur filtre jusqu'à 99 % des poussières et particules. Il filtre l'air plus efficacement qu'un sac en papier classique et vous permet d'éliminer les particules, dont les allergènes, en suspension dans l'air.
5.0
sur 6
6
Avis
100%
recommandent ce produit
corinnel
15/03/2013
France
Acheteur vérifié
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Cet avis a été rédigé pour Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Cet avis a été rédigé pour Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
bikergt
15/03/2013
France
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Cet avis a été rédigé pour Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Cet avis a été rédigé pour Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
isab94
15/07/2012
France
sac aspirateur jetable
je suis très satisfaite de ce produit et je le recommande vivement. Il est simple d'utilisation et très propre même quand on le jette.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04