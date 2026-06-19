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FC8075/01
Adapté à toutes les surfaces
Compatibilité multi-marques
Avec adaptateur de connexion
La brosse TriActive+ capte plus de particules de grande taille grâce à sa grande ouverture à l'avant.
La brosse TriActive+ est équipée de brossettes douces sur les côtés, afin d'améliorer les performances de nettoyage le long des murs et des meubles.
La brosse TriActive+ est équipée d'une semelle au design spécifique pour optimiser l'élimination de la poussière sur les moquettes/tapis et les sols durs.
Notation globale