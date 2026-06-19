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Toutes les séries

  • 3 actions de nettoyage en un seul passage
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Brosse TriActive+ multi-usage

FC8075/01

3 actions de nettoyage en un seul passage
La brosse TriActive+ unique, effectuant trois actions en un seul passage, offre des performances de nettoyage optimales. Conçue pour tous les types de sols, elle s'adapte à tous les modèles d'aspirateurs grâce à l'adaptateur fourni.
Voir tous les avantages

avec brosses latérales et grande ouverture à l'avant

3 actions de nettoyage en un seul passage

  • Adapté à toutes les surfaces

  • Compatibilité multi-marques

  • Avec adaptateur de connexion

Grande ouverture à l'avant pour les grosses poussières

Grande ouverture à l'avant pour les grosses poussières

La brosse TriActive+ capte plus de particules de grande taille grâce à sa grande ouverture à l'avant.

Brosses latérales pour nettoyer le long des murs

Brosses latérales pour nettoyer le long des murs

La brosse TriActive+ est équipée de brossettes douces sur les côtés, afin d'améliorer les performances de nettoyage le long des murs et des meubles.

Semelle conçue pour un dépoussiérage optimal

Semelle conçue pour un dépoussiérage optimal

La brosse TriActive+ est équipée d'une semelle au design spécifique pour optimiser l'élimination de la poussière sur les moquettes/tapis et les sols durs.

Spécificités Techniques

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