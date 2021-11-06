Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
900 W
PowerCyclone 8
Filtre Allergy H13
Accessoires intégrés
Le moteur ultra-efficace de 900 W produisant plus de 50 000 tours par minute génère une puissance d'aspiration élevée, pour un nettoyage exceptionnel à chaque fois.
La brosse TriActive+ et la puissance d'aspiration très élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine***.
La technologie PowerCyclone 8 produit une puissante action tourbillonnante pour maximiser le débit d'air et optimiser la puissance d'aspiration. Le flux d'air ultra-accéléré dans la chambre cylindrique sépare efficacement la poussière de l'air à plus de 185 km/h, assurant une puissance d'aspiration plus élevée plus longtemps, pour un nettoyage impeccable.
Récompenses
4.7
sur 6
21
Avis
95%
recommandent ce produit
Αλεξξξ
06/11/2021
Ελλάδα
Fait partie de la promotion
Πρακτική κ δυνατή σκούπα..
Πολύ δυνατή κ αποτελεσματική σκούπα την προτείνω ανεπιφύλακτα!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Noikokira2
06/11/2021
Ελλάδα
Fait partie de la promotion
Εξαιρετικό προιον
Τελεια απορρόφηση. Δεν μένει ίχνος σκονης. Δεν θα πω για τον θόρυβο. Δεν ακούγεται τιποτα
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Gsavv723
06/11/2021
Ελλάδα
Fait partie de la promotion
Εξαιρετική.
Εξαιρετική όπως όλες οι ηλεκτρικές σκούπες της Philips . Δε τις αλλάζω με τίποτα.
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
puissance d'aspiration comparée à celle de 10 des aspirateurs sans sac haut de gamme (> 150 €) les plus vendus en Allemagne S1-2019
Les performances de filtration sont testées conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008.
Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-2).
Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.