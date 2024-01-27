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900 W
PowerCyclone 8
Allergy Lock
Accessoires intégrés
Le moteur ultra-efficace de 900 W produisant plus de 50 000 tours par minute génère une puissance d'aspiration élevée, pour un nettoyage exceptionnel à chaque fois.
La brosse TriActive+ et la puissance d'aspiration très élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine***.
La technologie PowerCyclone 8 produit une puissante action tourbillonnante pour maximiser le débit d'air et optimiser la puissance d'aspiration. Le flux d'air ultra-accéléré dans la chambre cylindrique sépare efficacement la poussière de l'air à plus de 185 km/h, assurant une puissance d'aspiration plus élevée plus longtemps, pour un nettoyage impeccable.
Récompenses
5.0
sur 6
8
Avis
100%
recommandent ce produit
Vibra
27/01/2024
Ελλάδα
Απόλυτα ικανοποιητική αγορά
Σήμερα την χρησιμοποίησα πρώτη φορά κι έπαθα σοκ!!! Εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα!!! Ελαφριά, αθόρυβη σχετικά,ρουφάει τα πάντα,πολύ μακρύ καλώδιο κι ευέλικτη.Για ένα σπίτι με μικρά παιδιά και κατοικίδιο είναι η καλύτερη αγορά σκούπας που μπορείς να κάνεις!!!
Avantages
Κάδος, καλώδιο, δύναμη,βάρος κι ευελιξία
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Oui, je recommande ce produit
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olsim82
24/10/2021
Ελλάδα
Fait partie de la promotion
Εξαιρετική σκούπα!!!!
Την έχω 3 χρόνια. Δυνατή, σχετικά αθόρυβη, εύκολη στην χρήση και πλύσιμο, πολλά εξαρτήματα. Απλά τέλεια!! Και γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη με προϊόν της εταιρείας!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
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ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
01/04/2021
Ελλάδα
Τέλειο προϊόν
Εξαιρετική απόδοση ,πολλα αξεσουαρ, καλή κατασκευή συσκευής. Ειμαι πολύ ευχαριστημένη απο την σκουπα αυτη. Το μονο που θελω να αναφερω σχετικα με το εξαρτημα των χαλιων ειναι πολυ καλό ομως δεν εχει κάποια βούρτσα για τις τριχες των κατοικίδιων (δεν ειναι η turbo brush ) ομως στο τελος αυτο δεν εχει καμια σημασια γιατί το βασικο πέλμα ειναι καταπληκτικο και σε συνδιασμο με το πελμα των χαλιων για βαθύ καθαρισμο εχεις το τελειο αποτελεσμα!!!
Avantages
Ολα προς το παρόν
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puissance d'aspiration comparée à celle de 10 des aspirateurs sans sac haut de gamme (> 150 €) les plus vendus en Allemagne S1-2019
Les performances de filtration sont testées conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008.
Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec des fentes (IEC 62885-2).
Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.