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  • Puissance d'aspiration extrême avec PowerCyclone 8*
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PowerPro ExpertAspirateur sans sac

FC9743/09

5
| (8) Avis | 100% recommandent ce produit

2 Récompenses

Puissance d'aspiration extrême avec PowerCyclone 8*
L'aspirateur sans sac Philips Série 7000 présente notre puissance d'aspiration la plus élevée. Obtenez un nettoyage en profondeur inégalé en toute simplicité grâce à la technologie PowerCyclone 8 et à la brosse TriActive+ offrant 3 actions de nettoyage optimisées à la fois.
Voir tous les avantages

Allergy Lock permet d'aspirer 99,9 %* de la poussière fine

Puissance d'aspiration extrême avec PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Allergy Lock

  • Accessoires intégrés

Moteur 900 W pour puiss. d'asp. élevée

Moteur 900 W pour puiss. d'asp. élevée

Le moteur ultra-efficace de 900 W produisant plus de 50 000 tours par minute génère une puissance d'aspiration élevée, pour un nettoyage exceptionnel à chaque fois.

Aspiration de la poussière à 99,9 %*** pour un nettoyage exceptionnel

Aspiration de la poussière à 99,9 %*** pour un nettoyage exceptionnel

La brosse TriActive+ et la puissance d'aspiration très élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine***.

PowerCyclone 8, pour une puissance d'aspiration maximale plus longtemps

PowerCyclone 8, pour une puissance d'aspiration maximale plus longtemps

La technologie PowerCyclone 8 produit une puissante action tourbillonnante pour maximiser le débit d'air et optimiser la puissance d'aspiration. Le flux d'air ultra-accéléré dans la chambre cylindrique sépare efficacement la poussière de l'air à plus de 185 km/h, assurant une puissance d'aspiration plus élevée plus longtemps, pour un nettoyage impeccable.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-961326
  • Award image VRS_AWARD-1679549

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5.0

sur 6

8

Avis

100%

recommandent ce produit

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3
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1

27/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Απόλυτα ικανοποιητική αγορά

Σήμερα την χρησιμοποίησα πρώτη φορά κι έπαθα σοκ!!! Εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα!!! Ελαφριά, αθόρυβη σχετικά,ρουφάει τα πάντα,πολύ μακρύ καλώδιο κι ευέλικτη.Για ένα σπίτι με μικρά παιδιά και κατοικίδιο είναι η καλύτερη αγορά σκούπας που μπορείς να κάνεις!!!

Avantages

Κάδος, καλώδιο, δύναμη,βάρος κι ευελιξία

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Cet avis a été rédigé pour PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

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24/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική σκούπα!!!!

Την έχω 3 χρόνια. Δυνατή, σχετικά αθόρυβη, εύκολη στην χρήση και πλύσιμο, πολλά εξαρτήματα. Απλά τέλεια!! Και γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη με προϊόν της εταιρείας!!!

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01/04/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο προϊόν

Εξαιρετική απόδοση ,πολλα αξεσουαρ, καλή κατασκευή συσκευής. Ειμαι πολύ ευχαριστημένη απο την σκουπα αυτη. Το μονο που θελω να αναφερω σχετικα με το εξαρτημα των χαλιων ειναι πολυ καλό ομως δεν εχει κάποια βούρτσα για τις τριχες των κατοικίδιων (δεν ειναι η turbo brush ) ομως στο τελος αυτο δεν εχει καμια σημασια γιατί το βασικο πέλμα ειναι καταπληκτικο και σε συνδιασμο με το πελμα των χαλιων για βαθύ καθαρισμο εχεις το τελειο αποτελεσμα!!!

Avantages

Ολα προς το παρόν

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  1. puissance d'aspiration comparée à celle de 10 des aspirateurs sans sac haut de gamme (> 150 €) les plus vendus en Allemagne S1-2019

  2. Les performances de filtration sont testées conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008.

  3. Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec des fentes (IEC 62885-2).

  4. Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.