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Arrêté

SSD

FM01SS050P/00

Plug-and-play pour une utilisation facile

Appareil plug-and-play simple et convivial. La mémoire SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.

Voir tous les avantages

Échange de fichiers en un clin d'œil !

Plug-and-play pour une utilisation facile

  • 1 To

  • Mémoire SSD

Un capuchon de protection intégré bien pratique

Ne perdez plus votre capuchon de protection ! Partie intégrante du produit, il reste relié en permanence à la clé USB. Pour utiliser la clé USB, il vous suffit de tourner le capuchon vers l'arrière avant de la brancher.

Synchronisation de fichiers entre le PC et la clé USB

Avec la synchronisation de tous les fichiers du PC, vous pouvez accéder à vos documents en quelques clics quand vous le souhaitez.

Ouverture facile et emballage pratique

Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.

Spécificités Techniques

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