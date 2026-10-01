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SSD

FM02SS030P/00

Plug-and-play pour une utilisation facile

Plug-and-play, pratique et simple d'utilisation, le disque SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement vos fichiers, vos photos et votre musique facilement et à moindre coût.

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Échange de fichiers en un clin d'œil !

Plug-and-play pour une utilisation facile

  • 2 To

  • Mémoire SSD

Mémoire SSD avec transfert de données ultra-rapide

Les taux de transfert de données élevés offerts par la mémoire SSD Philips permettent de réduire de manière considérable l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

Ouverture facile et emballage pratique

Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.

Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0 haut débit

Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

Spécificités Techniques

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