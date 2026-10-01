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Arrêté
FM02SS050P/00
Plug-and-play pour une utilisation facile
Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. La mémoire SSD Philips fluidifie vos opérations quotidiennes en améliorant la réactivité du système. La technologie SSD permet également un chargement instantané, pour des démarrages et chargements d'application plus rapides.
2 To
Mémoire SSD
Libérez de l'espace par la compression automatique de tous les fichiers placés sur la clé USB.
Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Les taux de transfert de données élevés offerts par la mémoire SSD Philips permettent de réduire de manière considérable l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Notation globale