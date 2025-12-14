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Arrêté
FM51FD001B/00
Plug-and-play pour une utilisation facile
Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. La mémoire SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.
512 Go
Vivid Edition 3.0
Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !
Ne perdez plus votre capuchon de protection ! Partie intégrante du produit, il reste relié en permanence à la clé USB. Pour utiliser la clé USB, il vous suffit de tourner le capuchon vers l'arrière avant de la brancher.
Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.
1.0
sur 6
1
Avis
HDWG
14/12/2025
Deutschland
Acheteur vérifié
USB-Stick
Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!
Cet avis a été rédigé pour FM51FD001B USB-Stick
Date d'utilisation 2025-11-14
Cet avis a été rédigé pour FM51FD001B USB-Stick
Date d'utilisation 2025-11-14