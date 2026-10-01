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Arrêté
FM51FD75B/00
Plug-and-play pour une utilisation facile
Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips SNOW Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.
512 Go
Snow Edition 3.0
Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire de manière considérable l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Les 512 Go de capacité de stockage vous permettent d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou ordinateur portable.
Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !
Notation globale