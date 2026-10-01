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Arrêté

SSD

FM51FD75B/00

Plug-and-play pour une utilisation facile

Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips SNOW Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.

Voir tous les avantages

Échange de fichiers en un clin d'œil !

Plug-and-play pour une utilisation facile

  • 512 Go

  • Snow Edition 3.0

Transfert rapide de données avec port USB 3.0 High Speed

Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire de manière considérable l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

Jusqu'à 512 Go de capacité de stockage pour des fichiers de données volumineux

Les 512 Go de capacité de stockage vous permettent d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou ordinateur portable.

Une clé USB branchée au design coloré

Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

Spécificités Techniques

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