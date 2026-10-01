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Arrêté

SSD

FM51SS050P/00

Plug-and-play pour une utilisation facile

Appareil plug-and-play simple et convivial. La mémoire SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.

Voir tous les avantages

Échange de fichiers en un clin d'œil !

Plug-and-play pour une utilisation facile

  • 512 Go

  • Mémoire SSD

Ouverture facile et emballage pratique

Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.

Une clé USB branchée au design coloré

Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

Compression automatique de tous les fichiers pour libérer de l'espace

Libérez de l'espace par la compression automatique de tous les fichiers placés sur la clé USB.

Spécificités Techniques

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