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        Arrêté

        Cartes SDXC

        FM64MP45D/00

        1

        | (1) Avis

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        Cette carte compacte au format microSDXC classe 10 UHS-I U1 offre une capacité de 64 Go. Pack de 2 avec adaptateur.

        Voir tous les avantages

        Format microSDXC avec adaptateur

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        • 64 Go

        • Classe 10

        • UHS-I

        • Lot de 2

        Jusqu'à 64 Go de capacité de stockage pour des fichiers de données volumineux

        Une capacité de 64 Go vous permet d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou de votre ordinateur portable.

        Spécificités Techniques

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        1.0

        sur 6

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        Avis

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        2

        09/12/2023

        Nederland

        Nederland

        Acheteur vérifié

        SDXC-card

        Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest

        Avantages

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        Contre

        1000

        Cet avis a été rédigé pour FM64MP45D SDXC-kaarten

        Date d'utilisation 2023-11-09

        Cet avis a été rédigé pour FM64MP45D SDXC-kaarten

        Date d'utilisation 2023-11-09

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