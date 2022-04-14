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Hairclipper series 5000 Tondeuse à cheveux
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Hairclipper, MultigroomSabot cheveux réglable 1 à 23 mm
Beardtrimmer series 5000Adaptateur secteur
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