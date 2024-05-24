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  • Un style précis et polyvalent
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Nouveau

Hair ClipperSérie 7000

HC7722/15

4.1

| (911) Avis | 82% recommandent ce produit

Un style précis et polyvalent

Réalisez différentes coupes de cheveux avec précision grâce aux 28 hauteurs de coupe et aux lames auto-affûtées qui restent efficaces à chaque utilisation. Profitez de résultats précis et constants, directement chez vous.

Voir tous les avantages

Des performances exceptionnelles pour une coupe maîtrisée

Un style précis et polyvalent

  • Lames en acier auto-affûtées

  • 28 hauteurs de coupe

  • Capteur PowerAdapt

  • Technologie anti-bourrage

Personnalisez votre style grâce à 28 hauteurs réglables

Personnalisez votre style grâce à 28 hauteurs réglables

Créez le style qui vous ressemble grâce à 28 hauteurs de coupe réglables par pas précis de 1 mm. Les trois sabots réglables couvrant des longueurs de 2 à 28 mm vous offrent un contrôle optimal pour tous les styles. Sans sabot, obtenez une coupe nette de 0,5 mm. Taillez avec précision et confiance, tout simplement.

Précision maximale et performances durables

Précision maximale et performances durables

Obtenez une coupe impeccable grâce aux lames auto-affûtées en acier de 41 mm, conçues pour offrir des performances durables.

Pour une coupe uniforme et facile à la maison

Pour une coupe uniforme et facile à la maison

Une coupe de cheveux fluide, du début à la fin. Le sabot avec technologie anti-bourrage est conçu pour faciliter l'évacuation des cheveux et éviter les obstructions, de manière à déplacer facilement la tondeuse. Vous gardez ainsi une maîtrise constante et obtenez le résultat souhaité sans interruption.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

911

Avis

82%

recommandent ce produit

24/05/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Qualité super

Très facile à utiliser, grâce aux multiples choix de réglages

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2024-01-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2024-01-24

14/07/2022

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Ergonomique et efficace

Excellent appareil facile à utiliser et à prendre en main. Excellente coupe. Rapide et efficace.

Avantages

Efficacité

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2021-06-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2021-06-14

13/08/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellente tondeuse, limite trop sophistiquée

Voulant me faire plaisir pour remplacer ma précédente tondeuse vieillissante, j'ai pris ce modèle qui, sur le papier semblait correspondre à mes attentes avec un petit côté geek au niveau réglages et couleurs. Pas déçu du tout. Coupe parfaite de la barbe et des cheveux, réglages au poil ( incrément de 0,1mm) , facile à nettoyer, sabot de recharge pratique, réglage automatique de la vitesse de coupe en fonction de la résistance... Effectivement, au niveau "interface utilisateur" elle est très technique : réglage motorisé de la hauteur de coupe, mémorisation de 3 ou 4 hauteurs sélectionnables par simple pression, joli affichage de la hauteur, de la batterie et lors du changement de hauteur... Mais... Est-ce bien nécessaire tout ça ? Est-ce suffisamment solide pour résister à un usage quotidien ? Le temps me le dira. Pour le moment j'en suis très content et ravi d'avoir pris ce modèle.

Avantages

précise, efficace, pratique

Contre

pas pour le moment

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2021-04-13

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2021-04-13

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