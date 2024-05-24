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Nouveau
Liberté totale en matière de style
Réalisez des coupes de cheveux avec confiance et précision grâce aux 28 hauteurs de coupe et aux lames auto-affûtées en titane. Créez des dégradés parfaits avec les accessoires de précision dédiés, et profitez à domicile d'un contrôle digne d'un professionnel avec ce kit d'accessoires de coiffure Philips polyvalent.
Lames en titane auto-affûtées
28 hauteurs de coupe
Capteur PowerAdapt
Technologie anti-bourrage
Créez le style qui vous ressemble grâce à 28 hauteurs de coupe réglables par pas précis de 1 mm. Les trois sabots réglables couvrant des longueurs de 2 à 28 mm vous offrent un contrôle optimal pour tous les styles. Sans sabot, obtenez une coupe nette de 0,5 mm. Taillez avec précision et confiance, tout simplement.
Nos lames auto-affûtées en titane restent efficaces à chaque utilisation, pour des résultats fiables et réguliers. La tondeuse à cheveux permet d'obtenir facilement une coupe nette, sans compromis sur le style.
Le kit coiffure de 4 accessoires comprend tout le nécessaire pour réaliser facilement des coupes à domicile : une paire de ciseaux, un peigne, une cape de coiffure et des barrettes.
4.1
sur 6
911
Avis
82%
recommandent ce produit
Bernard56B
24/05/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Qualité super
Très facile à utiliser, grâce aux multiples choix de réglages
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2024-01-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2024-01-24
Adtv
14/07/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Ergonomique et efficace
Excellent appareil facile à utiliser et à prendre en main. Excellente coupe. Rapide et efficace.
Avantages
Efficacité
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2021-06-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2021-06-14
Le Mir
13/08/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente tondeuse, limite trop sophistiquée
Voulant me faire plaisir pour remplacer ma précédente tondeuse vieillissante, j'ai pris ce modèle qui, sur le papier semblait correspondre à mes attentes avec un petit côté geek au niveau réglages et couleurs. Pas déçu du tout. Coupe parfaite de la barbe et des cheveux, réglages au poil ( incrément de 0,1mm) , facile à nettoyer, sabot de recharge pratique, réglage automatique de la vitesse de coupe en fonction de la résistance... Effectivement, au niveau "interface utilisateur" elle est très technique : réglage motorisé de la hauteur de coupe, mémorisation de 3 ou 4 hauteurs sélectionnables par simple pression, joli affichage de la hauteur, de la batterie et lors du changement de hauteur... Mais... Est-ce bien nécessaire tout ça ? Est-ce suffisamment solide pour résister à un usage quotidien ? Le temps me le dira. Pour le moment j'en suis très content et ravi d'avoir pris ce modèle.
Avantages
précise, efficace, pratique
Contre
pas pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2021-04-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2021-04-13
Par rapport à un coiffeur professionnel.
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.