Préparez rapidement de délicieux croque-monsieur grâce à cet appareil à croque-monsieur Philips HD2383/20 haute température très puissant, doté de plaques Cut & Seal. Il est également très facile à ranger grâce à son option de rangement vertical et à son système d'enroulement du cordon. Ses plaques avec revêtement antiadhésif permettent un nettoyage facile.