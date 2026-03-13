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Appareil à croque-monsieur

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Appareil à croque-monsieur

HD2383/20

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Manuels et documentation

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF file, 828.6 kB
  • 13 March 2026

Préparez rapidement de délicieux croque-monsieur grâce à cet appareil à croque-monsieur Philips HD2383/20 haute température très puissant, doté de plaques Cut & Seal. Il est également très facile à ranger grâce à son option de rangement vertical et à son système d'enroulement du cordon. Ses plaques avec revêtement antiadhésif permettent un nettoyage facile.

  • PDF file
  • 8 April 2026

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