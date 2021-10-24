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  • De savoureux sandwichs, facilement
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Daily CollectionAppareil à croque-monsieur

HD2392/90

4
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
De savoureux sandwichs, facilement
Des croque-monsieur parfaitement dorés dès que vous en avez envie avec cet appareil à croque-monsieur haute température très puissant, doté de plaques Cut & Seal enfermant les ingrédients entre les tranches de pain. Très facile à utiliser grâce au système de verrouillage simple et très facile à ranger grâce à l'option de rangement compact vertical.
Voir tous les avantages

Avec système de verrouillage simple et rangement vertical

De savoureux sandwichs, facilement

  • 820 W

  • Plaque Cut & Seal

Les plaques Cut & Seal retiennent les ingrédients à l'intérieur des croque-monsieur

Les plaques Cut & Seal retiennent les ingrédients à l'intérieur des croque-monsieur

Plaques Cut & Seal pour être sûr que les ingrédients sont retenus à l'intérieur des croque-monsieur

Haute température pour un croque-monsieur parfaitement doré

La haute température permet un dorage uniforme, pour de délicieux croque-monsieur croustillants.

Système de verrouillage simple à pression

Système de verrouillage simple à pression

Appuyez simplement sur l'appareil à croque-monsieur pour le fermer et le verrouiller.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

24/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ χρήσιμο

Το έχω αρκετά χρόνια και δουλεύει ακόμα χωρίς προβλήματα.

Avantages

Ο διακόπτης είναι πολύ χρήσιμος. Η τιμή του ήταν καλή

Contre

Κολλάνε λίγο οι φέτες του τοστ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD2392/00 Sandwich maker

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Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD2392/00 Sandwich maker

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