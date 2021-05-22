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Arrêté
900 W
Adapté à tous les sandwichs grâce aux grandes plaques
Résultats rapides et savoureux grâce à sa puissance de 900 W.
Minuteur numérique avec signal sonore.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
22/05/2021
Portugal
Excelente.
Aquece rápido e bem. Económica. Duradoura tenho 15 anos.
Avantages
Aquecimento rápido.
Contre
Placas antiaderente perdem antiaderencia rapidamente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD2415/80 Sanduicheira
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