[Employee of philipsglobal] Zeer goed. Aardappelen in de schil stomen, daarna hoef je alleen het velletje eraf pellen. Komt de smaak zeer zeker ten goede. Heb je aardappelen over, dan in de schil bewaren en bakken met schil. Heerlijk! Kruiden erover: Vlaamse friteskruiden / Van de Belg Waterloo Groningen/Holland en smullen. (dit moet natuurlijk in de koekenpan). Ook bij groente blijven de vitaminen en smaak veel beter bewaard. Mogelijkheden genoeg. Je stelt de tijd in. De stoomkoker doet zijn werk. Het enigste waar je om moet denken of er voldoende water in koker zit. Is het product klaar, blijft het warm. De smaak wordt niet aangetast. We hadden dit eerder moeten aanschaffen. Gezonder eten? Begin met de Philips Jamie-Oliver stoomkoker! Je krijgt er vast geen spijt van.