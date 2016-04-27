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Arrêté
Préserve les bienfaits des aliments
« La cuisson à la vapeur est une mode de cuisson fantastique. Elle préserve tous les nutriments et les bienfaits de vos aliments, tout en mariant leurs saveurs. » : Jamie O.
900 W
Avec bain-marie
Diffuseur d'arôme
Avec un grand bol pour bain-marie de 2,5 l permettant de préparer des soupes, sauces et desserts délicieux, ce Cuiseur Vapeur est adapté à un grand choix de plats différents, et ses évents sont conçus pour vous éviter de vous brûler les doigts.
Le diffuseur d'arôme exclusif ajoute l'originalité des saveurs aromatiques à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.
Les plateaux de cuisson vapeur sont numérotés au niveau de l'anse : 1 pour le plateau inférieur, 2 pour celui du milieu et 3 pour le plateau supérieur. Utilisez un, deux ou trois plateaux de cuisson vapeur en posant les plateaux supérieurs sur le plateau 1. Après utilisation, vous pouvez les ranger en les empilant pour gagner de la place.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.7
sur 6
9
Avis
100%
recommandent ce produit
Leonoor
27/04/2016
Nederland
Super stoomkoker!
Wij hadden geen ervaring met stoomkoken en begonnen er met enige schroom aan. Na de eerste maaltijd al meteen verkocht aan de stoomkoker! Echt heel super. Het eten smaakt lekkerder. Het is ook handiger, omdat je alles in de schalen doet, de timer/wekker aanzet en er dan in principe niet meer naar om hoeft te kijken. Met koken in pannen, moet je regelmatig controleren. Dat is nu verleden tijd. Het scheelt ook vaatwerk, de schalen worden nauwelijks vies. Al met al absoluut een aanrader! Voor gezinnen lijkt de stoomkoker ons wel aan de krappe kant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD9132/00 Jamie Oliver-stoomkoker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD9132/00 Jamie Oliver-stoomkoker
Fanina
07/10/2014
Nederland
Acheteur vérifié
Prima keuze
[Employee of philipsglobal] Zeer goed. Aardappelen in de schil stomen, daarna hoef je alleen het velletje eraf pellen. Komt de smaak zeer zeker ten goede. Heb je aardappelen over, dan in de schil bewaren en bakken met schil. Heerlijk! Kruiden erover: Vlaamse friteskruiden / Van de Belg Waterloo Groningen/Holland en smullen. (dit moet natuurlijk in de koekenpan). Ook bij groente blijven de vitaminen en smaak veel beter bewaard. Mogelijkheden genoeg. Je stelt de tijd in. De stoomkoker doet zijn werk. Het enigste waar je om moet denken of er voldoende water in koker zit. Is het product klaar, blijft het warm. De smaak wordt niet aangetast. We hadden dit eerder moeten aanschaffen. Gezonder eten? Begin met de Philips Jamie-Oliver stoomkoker! Je krijgt er vast geen spijt van.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD9132/00 Jamie Oliver-stoomkoker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD9132/00 Jamie Oliver-stoomkoker
Hansonides
08/07/2014
Nederland
Acheteur vérifié
We willen niet meer zonder een stoomkoker
Prima product. Jammer dat we dit niet eerder ontdekt hebben. De smaak van aardappelen en groenten blijft beter behouden. Eenvoudig in gebruik. Makkelijk schoon te maken. Je kunt meerdere producten tegelijkertijd stomen. Makkelijk ook om het voedsel nog even warm te houden voor de laatkomers.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD9132/00 Jamie Oliver-stoomkoker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD9132/00 Jamie Oliver-stoomkoker