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Arrêté
Découvrez des saveurs plus intenses
Ce Cuiseur Vapeur Philips haute performance doté d'un diffuseur d'arôme exclusif permet d'aromatiser la cuisine vapeur d'épices et d'herbes. Les préréglages de cuisson, la fonction de maintien au chaud et le livret de recettes écrit par nos experts contribuent à la réussite de vos plats les plus gourmands.
9 l / 900 W
Fonctions de cuisson préréglées
Le diffuseur d'arômes exclusif du Cuiseur Vapeur Philips ajoute l'originalité des saveurs aromatiques à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.
Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage plus facile.
Possibilité de remplissage extérieur du réservoir d'eau en cours de cuisson.
4.1
sur 6
124
Avis
83%
recommandent ce produit
Jyb451
14/05/2014
France
Simplicité - efficacité
Rien que du bonheur et des kilos en moins..... La facilité de mise en oeuvre ainsi que son efficacité font de ce produit le meilleur cuit vapeur que j'ai pu utiliser depuis que je tente de faire de la cuisine.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Cuiseur Vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Cuiseur Vapeur
TunRad
29/08/2013
France
tout simplement excellent!
très pratique pour faire cuire des légumes, fruits, viandes et riz en même temps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/90 Cuiseur Vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/90 Cuiseur Vapeur
boop
19/05/2012
France
genialissime
J'y croyais pas mais ça a changé ma cuisine et surtout mon temps de préparation. Il me reste plein de temps maintenant pour faire d'autres choses.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Cuiseur Vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Cuiseur Vapeur