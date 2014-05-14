ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Découvrez des saveurs plus intenses
  • Découvrez des saveurs plus intenses
  • Découvrez des saveurs plus intenses
  • Découvrez des saveurs plus intenses
  • Découvrez des saveurs plus intenses
  • Découvrez des saveurs plus intenses

Arrêté

Pure Essentials CollectionCuiseur Vapeur

HD9140/90

4.1

| (124) Avis | 83% recommandent ce produit

Découvrez des saveurs plus intenses

Ce Cuiseur Vapeur Philips haute performance doté d'un diffuseur d'arôme exclusif permet d'aromatiser la cuisine vapeur d'épices et d'herbes. Les préréglages de cuisson, la fonction de maintien au chaud et le livret de recettes écrit par nos experts contribuent à la réussite de vos plats les plus gourmands.

Voir tous les avantages

Cuiseur Vapeur avec diffuseur d'arôme

Découvrez des saveurs plus intenses

  • 9 l / 900 W

  • Fonctions de cuisson préréglées

Une cuisson vapeur plus savoureuse avec l'ajout d'herbes aromatiques et d'épices

Une cuisson vapeur plus savoureuse avec l'ajout d'herbes aromatiques et d'épices

Le diffuseur d'arômes exclusif du Cuiseur Vapeur Philips ajoute l'originalité des saveurs aromatiques à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.

Éléments compatibles lave-vaisselle

Éléments compatibles lave-vaisselle

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage plus facile.

Remplissage extérieur du réservoir d'eau

Remplissage extérieur du réservoir d'eau

Possibilité de remplissage extérieur du réservoir d'eau en cours de cuisson.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

124

Avis

83%

recommandent ce produit

14/05/2014

France

France

Simplicité - efficacité

Rien que du bonheur et des kilos en moins..... La facilité de mise en oeuvre ainsi que son efficacité font de ce produit le meilleur cuit vapeur que j'ai pu utiliser depuis que je tente de faire de la cuisine.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Cuiseur Vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Cuiseur Vapeur

29/08/2013

France

France

tout simplement excellent!

très pratique pour faire cuire des légumes, fruits, viandes et riz en même temps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/90 Cuiseur Vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/90 Cuiseur Vapeur

19/05/2012

France

France

genialissime

J'y croyais pas mais ça a changé ma cuisine et surtout mon temps de préparation. Il me reste plein de temps maintenant pour faire d'autres choses.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Cuiseur Vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Cuiseur Vapeur

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.