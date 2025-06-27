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  • Savourez des boissons chaudes en un rien de temps
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Série 3000Bouilloire – 1,7 litre, taille familiale, noir

HD9318/21

4.5

| (181) Avis | 91% recommandent ce produit

Savourez des boissons chaudes en un rien de temps

La nouvelle bouilloire Philips en plastique de 1,7 l avec ouverture automatique du couvercle et voyant vous permet de préparer facilement vos boissons préférées en un rien de temps.

Voir tous les avantages

Taille familiale de 1,7 l idéale pour tous

Savourez des boissons chaudes en un rien de temps

  • 1,7 l

  • Couvercle à ressort

  • Voyant

Résistance plate pour une ébullition rapide

Résistance plate pour une ébullition rapide

Une résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.

Multiples systèmes de sécurité contre la marche à vide

Multiples systèmes de sécurité contre la marche à vide

Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête.

Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est allumée

Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est allumée

L'élégant voyant intégré à l'interrupteur s'allume lorsque la bouilloire est activée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

181

Avis

91%

recommandent ce produit

27/06/2025

France

France

que du bonheur

Cette bouilloire electric noire ,tres noire mate reflete a tout prix l'elegance de la qualite de cet objet .Ses lignes fuides et aerees se remarquent rapidement dans la cuisine sans avoir besoin d'un oeil acerbe.Elle pivote tout en douceur sur elle meme et nous avertit d'un eclat de led la finalite de son utilite ..Eh oui l'eau est chaude ,apaisante pour le the et silencieuse pour le plaisir de nos ouies ..Un pure moment de bonheur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Series 3000 HD9318/20 Bouilloire – 1,7 litre, taille familiale, noir

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Series 3000 HD9318/20 Bouilloire – 1,7 litre, taille familiale, noir

21/04/2022

France

France

Acheteur vérifié

Bouilloire en plastique tres perdormente

Bouilloire en plastique très performante et facile d'utilisation. Elle chauffe très rapidement l'eau afin de se taire son thé ou café soluble. De plus moi je l'utilise afin de faire des économies d'énergie afin de faire chauffer l'eau pour les pâtes ou le riz.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bouilloire en plastique série 3000 HD9318/00

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bouilloire en plastique série 3000 HD9318/00

09/10/2025

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr gut.

Handlich,leicht,gut verarbeitet. Kann ich weiter empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Series 3000 HD9318/70R1 Wasserkocher aus Kunststoff

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Series 3000 HD9318/70R1 Wasserkocher aus Kunststoff

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