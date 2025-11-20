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Avec cet accessoire de cuisson spécial pour airfyer Philips HD9925/00, réalisez toutes vos recettes préférées. À vous les gâteaux, pains, gratins, quiches et autres, avec une cuisson rapide, facile et saine !
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Compatibilité : accessoires Airfryer Philips/friteuses
Comment utiliser les options de présélection de mon Airfryer Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Où puis-je trouver des recettes pour mon Airfryer Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.
Les frites maison à l'Airfryer Philips ne donnent pas le résultat attendu.
De la fumée s'échappe de mon Philips Airfryer
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
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