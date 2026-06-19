ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Kit en-cas XXL
  • Kit en-cas XXL
  • Kit en-cas XXL
  • Kit en-cas XXL
  • Kit en-cas XXL
  • Kit en-cas XXL

Accessoire AirfryerKit en-cas XXL

HD9954/01

Kit en-cas XXL
Préparez tous vos en-cas préférés plus sainement grâce à ce kit en-cas Philips Airfryer. Savourez des en-cas végétariens maison, des fruits séchés et plus encore.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9860/91

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9860/90

Collection Viva

Collection Viva
Airfryer XXL

HD9750/90

Collection Viva

Collection Viva
Airfryer XXL

HD9630/20

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9654/91

Accessoires pour maîtriser les en-cas à l'Airfryer

Kit en-cas XXL

  • 1 couvercle snack

  • 1 pince

Préparer vos en-cas préférés grâce au couvercle snack

Préparer vos en-cas préférés grâce au couvercle snack

Préparez vos en-cas préférés en utilisant le couvercle snack. Savourez des en-cas végétariens maison (chou kale, betteraves ou fruits séchés, par exemple), ou encore des ailes de poulet ou de la poitrine de porc rapidement et en toute simplicité.

Retirez les en-cas au moyen de la pince ergonomique à tête en silicone

Retirez les en-cas au moyen de la pince ergonomique à tête en silicone

Retirez les en-cas au moyen de la pince ergonomique à tête en silicone, pour une manipulation pratique et rapide.

Des idées quotidiennes de recettes

Des idées quotidiennes de recettes

Laissez-vous inspirer par les nombreuses recettes Philips NutriU élaborées par nos chefs experts et des millions d'utilisateurs afin d'élargir votre répertoire culinaire. Plus vous utilisez NutriU, plus vous obtenez de recommandations personnalisées.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Visitez la page www.Philips.com/NutriU pour voir si NutriU est disponible dans votre pays.