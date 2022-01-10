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Minutes
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Secondes
Arrêté
Réveillez-vous naturellement
Inspiré par les vrais levers de soleil, l'Éveil Lumière Philips utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller plus naturellement. La couleur de l'aube passe d'un rouge délicat à un orange chaleureux, puis à un jaune éclatant.
Simulation colorée de lever de soleil
5 sons naturels
Radio FM et lampe de chevet
Répétition de l'alarme par tapotement
Comme lors d'un vrai lever de soleil, la luminosité augmente progressivement pendant 30 minutes, passant d'un rouge matinal doux à un orange puis à un jaune éclatant illuminant toute votre chambre. Ce processus de modification et d'intensification progressive de la lumière favorise un réveil naturel. Lorsque la lumière emplit votre chambre, le son naturel que vous avez choisi retentit, pour vous réveiller du bon pied.
À l'heure définie, le son naturel retentit pour un réveil efficace et total. Pendant une minute et demie, le son choisi augmente progressivement de volume, jusqu'au niveau sélectionné. Vous avez le choix entre cinq sons naturels : Oiseaux dans la forêt, Bouddha, Yoga, Vagues et Bols tibétains.
Réveillez-vous au son de votre émission de radio préférée.
Récompenses
4.1
sur 6
802
Avis
86%
recommandent ce produit
Dochri
10/01/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Fonction bénéfique
Nous trouvons cette lampe formidable mais dommage que la fonction pour s’endormir ne soit pas accompagnée de musique et il faudrait pouvoir raccourcir le temps de l’Aube à moins de 20 minutes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière
Date d'utilisation 2021-12-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière
Date d'utilisation 2021-12-10
Nanou
25/01/2014
Suisse
Efficace!
Plus efficace que prévu! Le réveil avec lumière et petits oiseaux se fait naturellement au matin, bien plus facilement qu'avec une alarme sonore. Et je ne suis plus du tout tentée de la différer à plusieurs reprises.. Mon conjoint, bien que négatif au départ s'est bien habitué et la lumière lui rend parfois service. Le petit plus que je ne pensais pas utile au début, c'est le coucher de soleil, programmable à 5 minutes si je souhaite m'endormir rapidement, qui me permet de tomber dans les bras de morphée tout en douceur et en musique! Ce modèle est complet et suffisant pour qui n'a pas de "I-téléphone" !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HF3520/01 Éveil Lumière
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HF3520/01 Éveil Lumière
Mitch59
20/01/2023
France
Acheteur vérifié
Très bon produit...
Très bon produit, interface d'utilisation intuitive et donc facile, look très sympa aussi, efficacité surprenante, réveil en douceur garanti...
Avantages
Beau, efficace, facile d'utilisation
Contre
Le prix quand même...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière
Date d'utilisation 2021-12-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière
Date d'utilisation 2021-12-20