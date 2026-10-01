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Satinelle
Le système d'épilation de Philips épile le poil à la racine, laissant votre peau douce et nette pendant plusieurs semaines. Les poils repoussent souples et fins, pour une épilation rapide et facile.
Le système d'épilation de Philips épile le poil à la racine, laissant votre peau douce et nette pendant plusieurs semaines. Les poils repoussent souples et fins.
Pour une hygiène optimale et un nettoyage simplifié
Brossette de nettoyage pratique pour une hygiène optimale
Notation globale