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HP2843/00

Satinelle

Le système d'épilation de Philips épile le poil à la racine, laissant votre peau douce et nette pendant plusieurs semaines. Les poils repoussent souples et fins, pour une épilation rapide et facile.

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Une peau douce pour plusieurs semaines

Satinelle

Système d'épilation Philips unique

Le système d'épilation de Philips épile le poil à la racine, laissant votre peau douce et nette pendant plusieurs semaines. Les poils repoussent souples et fins.

Tête d'épilation lavable

Pour une hygiène optimale et un nettoyage simplifié

Brossette de nettoyage pratique

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