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Arrêté

Double ContourLadyshave Sensitive

HP6366/00

3

| (50) Avis

Dur avec les poils, doux avec la peau

Le rasoir féminin Double Contour Sensitive de Philips a été conçu pour répondre aux besoins des femmes modernes. Ce rasoir féminin innovant à deux grilles protège votre peau tout en la rendant parfaitement lisse.

Voir tous les avantages

Un rasage optimal avec protection de la peau 3-en-1

Dur avec les poils, doux avec la peau

  • Rasoir féminin 5 en 1

  • Étanche

Bande à l'aloe vera pour une meilleure hydratation

Bande à l'aloe vera pour une meilleure hydratation

La bande à l'aloe vera intégrée améliore l'hydratation de votre peau pour un rasage en douceur

Jusqu'à 40 minutes d'utilisation sans fil

Jusqu'à 40 minutes d'utilisation sans fil

Rasez-vous en toutes circonstances grâce à ce rasoir féminin sans fil

Utilisation sur peau sèche ou humide

Utilisation sur peau sèche ou humide

Rasage sous l'eau ou à sec

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

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Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.0

sur 6

50

Avis

11/08/2015

Deutschland

Deutschland

nur trocken genutzt-sehr zufrieden

Zu mir und meiner Haut: Ich habe immer epiliert, hatte aber nach einem Jahr so starke Verwachsungen und Pickelchen, das ich mich dennoch komplett verhüllt habe, also stieg ich um aufs Nassrasieren. An sich schön gründlich, jedoch vor allem an den Beinen im Sommer (da öfters nötig, soll ja immer schön Glatt sein) kam es zu Auschlag, sogenannte Rasierpocken. Sah natürlich auch wieder nicht schön aus, also wieder verhüllen. Die Lösung: Das Produkt ist ein echter Handschmeichler, lässt sich sehr einfach bedienen und macht eine schöne glatte Haut. Benutzt wird er bei mir nur zur Trockenrasur für Arme und Beine- ab und zu auch für die Bikini-Zone. Leider reizt er meine Haut unter den Achseln zu stark, davon bekomme ich Ausschlag und musste daher an dieser Körperpartie wieder auf die herkömmliche Nassrasur umsteigen. Vermutlich liegt es aber daran, dass ich an dieser Stelle sehr empfindlich bin. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Rasur- man kann sie jetzt in den heißen Tagen bedenkenlos jeden Tag durchführen, ohne das Irritationen auftreten, wie eben meist beim Nass rasieren. Fazit:Ist schnell zur Hand und liegt auch gut in der Hand und wenn man langsam gegen die Wuchsrichtung über die Haut geht- ist das Ergebnis absolut in Ordnung. Bin begeistert.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive

25/10/2015

België

België

Acheteur vérifié

Doet wat moet

Na opladen kun je het lange tijd gebruiken voor bikinilijn vind ik minder geschikt maar gaat wel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive

20/10/2013

Suisse

Suisse

Ladyshave

Ich habe Ladyshave probiert. Ich bin sehr zufrieden, weil Ladyshave gut funktioniert. Ich verwende Ladyshave gerne. Ladyshave ist bequem für unterwegs. Beim Rasieren kann man Ladyshave sowohl für eine Trocken- als auch für eine Nassrasur verwenden. Ladyshave kann ein schönes Geschenk sein. Ich will Ladyshave für meine Freundin als Geschenk kaufen. Ich finde Ladyshave ausgezeichnet. Der Design ist prima. Das Ergebnis ist fantastisch.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive

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