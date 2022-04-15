Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Assistance
HP6373/00
Arrêté
L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?
Je suis allergique au nickel. Puis-je utiliser cet appareil ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
Comment nettoyer ma tondeuse bikini Philips
Comment savoir si l'appareil est en cours de charge ?
Comment utiliser ma tondeuse bikini Philips ?