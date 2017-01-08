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Tête d'épilation en céramique exclusive Philips
Grâce aux propriétés apaisantes de la glace et à son système de massage intégré, le nouveau Satinelle Ice atténue considérablement la douleur de l'épilation. La tête en céramique hypoallergénique respecte les peaux les plus sensibles.
Violet
Cet applicateur de froid breveté apaise la peau et garantit une épilation moins douloureuse. Sa tête pivotante suit les contours de votre corps pour une épilation optimale et un minimum de douleur.
Suit les contours de votre corps pour atténuer la douleur plus efficacement pendant l'épilation, diffuse une sensation de froid immédiate et apaise la peau.
Fonctionne avec l'applicateur de froid pour neutraliser l'inconfort de l'épilation.
4.7
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
Nini86
08/01/2017
United Kingdom
Best epilator and lady shave!!
This product is probably the best epilator I have ever purchased. The lady shave head was extremely gentle but gave the closest shave and left no irritation. And the design made it very easy to use, the ceramic used on the epilation head had a fantastic grip, even for the most thickest of hair types with minimum pain. My wire unfortunately broke and I can't seem to buy this product anywhere :( please bring this back
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Ice HP6493/00 Epilator
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Ice HP6493/00 Epilator
VIOLETA
30/09/2012
España
MUY BUENA Y MUY ÚTIL.
Es el producto necesario, fácil y comodo de usar. Su acabado es excepcional. Imprescindible y muy necesaria.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
lolasi
15/05/2012
España
facil manejo gracias a su mango más delgado
facil manejo, apura mucho y dispone de peine para levantar vello. Unico problema es la limpieza, al no ser desmontable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora