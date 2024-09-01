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Arrêté

SatinelleÉpilateur

HP6503/00

4.3

| (498) Avis | 87% recommandent ce produit

Satinelle Ice Premium

Premier épilateur céramique avec applicateur de froid Premium et système de massage sonique.

Voir tous les avantages

Épilateur ultradoux - applicateur de froid et massage sonique

Satinelle Ice Premium

Système de massage sonique

Le massage haute fréquence réduit la sensation d'étirement de la peau.

Disques hypoallergéniques

Disques hypoallergéniques

Réduisez les risques d'irritations tout en prenant soin de votre peau.

Applicateur de froid intégré

Épouse de près toutes les courbes de votre corps, pour une sensation de froid optimale et une épilation tout en douceur.

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4.3

sur 6

498

Avis

87%

recommandent ce produit

01/09/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Super pratique et très efficace

J'aime bien sa polyvalence et sa force d'aspiration. Entretien facile.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01

04/07/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellent

3 en 1 super aspirer et laver dans même geste, quel gain de temps.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirateur-balai sans fil SpeedPro Aqua FC6728/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirateur-balai sans fil SpeedPro Aqua FC6728/01

26/01/2023

France

France

Très bon aspirateur

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Très bon aspirateur la batterie tient assez bien Prend peu de place

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01

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