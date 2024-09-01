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Satinelle Ice Premium
Premier épilateur céramique avec applicateur de froid Premium et système de massage sonique.
Le massage haute fréquence réduit la sensation d'étirement de la peau.
Réduisez les risques d'irritations tout en prenant soin de votre peau.
Épouse de près toutes les courbes de votre corps, pour une sensation de froid optimale et une épilation tout en douceur.
4.3
sur 6
498
Avis
87%
recommandent ce produit
Djangoloup 1
01/09/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Super pratique et très efficace
J'aime bien sa polyvalence et sa force d'aspiration. Entretien facile.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01
Mariehel
04/07/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent
3 en 1 super aspirer et laver dans même geste, quel gain de temps.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Aspirateur-balai sans fil SpeedPro Aqua FC6728/01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Aspirateur-balai sans fil SpeedPro Aqua FC6728/01
Lili1736
26/01/2023
France
Très bon aspirateur
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Très bon aspirateur la batterie tient assez bien Prend peu de place
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01