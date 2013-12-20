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Arrêté
Une peau douce comme de la soie
L'épilateur Philips SatinSoft avec système Skin Care élimine les poils sans tirer sur la peau et garantit une hygiène optimale. Il inclut un accessoire pour les zones sensibles.
Système soin de la peau
Accessoire pour les zones sensibles
Design exclusif de Philips, fabriqué avec des brins permettant une hygiène totale. Tient parfaitement dans votre main, pour une manipulation optimale quelles que soient les conditions. S'utilise sur peau sèche et humide.
Le système de massage actif stimule et apaise la peau, pour une épilation agréable.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.
3.8
sur 6
10
Avis
80%
recommandent ce produit
littlelove
20/12/2013
España
perfecta!
me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6519/01 Depiladora
wepa
02/07/2013
España
excelentes resultados
Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6519/01 Depiladora
windy
10/12/2015
France
Acheteur vérifié
bon produit
Efficace , n'irrite pas la peau , bonne tenue en main . Le câble de branchement est assez long.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6519/01 Epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6519/01 Epilator